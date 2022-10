MARCHÉ DE NOËL EN TROGLODYTE DE DOUÉ-EN-ANJOU Doué-en-Anjou, 3 décembre 2022, Doué-en-Anjou.

EUR 5 5 Inédit cette année : un conte de Noël grandeur nature !

Pour fêter dignement les 25 ans de cet évènement exceptionnel, une scénographie inédite et exclusive sera installée dans la cave Foullon. Imaginée par l’agence saumuroise Sensori’elles, elle surprendra plus d’un visiteur. Sans trop en dévoiler, sachez tout de même qu’il sera question de Père Noël, de lutin, de lune, de jouets et de féérie. Tous les sens seront mis à contribution lors de ce parcours incroyable où la cave deviendra méconnaissable.

Les enfants à l’honneur

Outre ce conte de Noël inédit, petits et grands retrouveront les animations tant attendues : venue du Père Noël, peluches géantes, manège, spectacle de magie, accordéoniste, déambulations musicales, ateliers d’activités manuelles…

Cette organisation est rendue possible par la mobilisation de plus de 300 bénévoles et des services de la commune. Cette année les trois associations particulièrement en charge de l’organisation sont Track N’Art, l’association des parents d’élèves Saint-Exupéry Petit Prince et le RCD Judo.

Doué-en-Anjou organise son marché de Noël dans un cadre exceptionnel : les Arènes et leurs caves troglodytiques. Décorées dans l’esprit de Noël, ces galeries offrent une balade inoubliable. Retrouvez + de 75 exposants de produits régionaux et artisanaux.

+33 2 41 83 11 83 https://www.doue-en-anjou.fr/

