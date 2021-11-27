MARCHÉ DE NOËL – ÉMAUX, FAÎENCES ET BELLE BROCANTE Longwy, 27 novembre 2021, Longwy.

MARCHÉ DE NOËL – ÉMAUX, FAÎENCES ET BELLE BROCANTE 2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27 19:00:00 Salle des sports – COSEC MOUSSET 40 rue de Boismont

Longwy Meurthe-et-Moselle Longwy

2 EUR

Pièces en émaux (XIXème siècle, XXème siècle, Art Déco), belles faïences de Longwy et très beaux objets de brocante en vente.

+33 6 89 39 54 19

Longwy Passions

dernière mise à jour : 2021-10-16 par