Senonches Senonches Eure-et-Loir, Senonches Marché de Noël ehpad senonches Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Senonches

Marché de Noël ehpad senonches Senonches, 27 novembre 2021, Senonches. Marché de Noël ehpad senonches Senonches

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27 17:30:00

Senonches Eure-et-Loir Senonches La résidence Perier vous invite à son marché de Noël où vous trouverez des idées de cadeaux comme, “bijoux, sacs, miel, confiture, chocolats, sucreries, décorations de Noël, parfums”. Bel après-midi à vous en leur compagnie. Pass demandé La résidence Perier vous invite à son marché de Noël où vous trouverez des idées de cadeaux comme, “bijoux, sacs, miel, confiture, chocolats, sucreries, décorations de Noël, parfums”. Bel après-midi à vous en leur compagnie. Pass demandé +33 2 37 37 73 27 La résidence Perier vous invite à son marché de Noël où vous trouverez des idées de cadeaux comme, “bijoux, sacs, miel, confiture, chocolats, sucreries, décorations de Noël, parfums”. Bel après-midi à vous en leur compagnie. Pass demandé EHPAD

Senonches

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Senonches Autres Lieu Senonches Adresse Ville Senonches lieuville Senonches