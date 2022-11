Marché de Noël EHPAD de Bouxwiller Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bouxwiller

Marché de Noël EHPAD de Bouxwiller Bouxwiller, 25 novembre 2022, Bouxwiller. Marché de Noël EHPAD de Bouxwiller

3 rue du canal Bouxwiller Bas-Rhin

2022-11-25 – 2022-11-25 Bouxwiller

Bas-Rhin Marché de Noël de l’association D’silverlocke au profit des résidents de l’EHPAD les Trois Collines de Bouxwiller. Les 3 jours, vous trouverez un stand de Noël avec des décorations, poteries et objets fabriqués par les résidents lors des ateliers avec les bénévoles et l’animatrice. Le samedi, vous pourrez également déguster du vin chaud et autres douceurs de Noël dans la salle de l’accueil de jour. Le bénéfice de la vente sera entièrement reversé au profit des résidents pour le financement des projets et des animations 2023. Venez nombreux ! Entrée libre, pas d’inscription nécessaire au préalable. Pour préserver nos ainés le port du masque est obligatoire au sein de l’établissement. Il reste également nécessaire durant les déplacements dans la salle de l’accueil de jour. Merci de votre compréhension. +33 3 88 71 54 54 Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bouxwiller Autres Lieu Bouxwiller Adresse 3 rue du canal Bouxwiller Bas-Rhin Ville Bouxwiller lieuville Bouxwiller Departement Bas-Rhin

Bouxwiller Bouxwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouxwiller/

Marché de Noël EHPAD de Bouxwiller Bouxwiller 2022-11-25 was last modified: by Marché de Noël EHPAD de Bouxwiller Bouxwiller Bouxwiller 25 novembre 2022 3 rue du canal Bouxwiller Bas-Rhin Bas-Rhin Bouxwiller

Bouxwiller Bas-Rhin