Marché de Noël eguberriko merkatia : animations enfants, repas, spectacle de danse Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’évènement: Pyrnées-Atlantiques

Pyrnes-Atlantiques

Saint-étienne-de-Baïgorry

Marché de Noël eguberriko merkatia : animations enfants, repas, spectacle de danse Saint-Étienne-de-Baïgorry, 3 décembre 2022, Saint-Étienne-de-Baïgorry. Marché de Noël eguberriko merkatia : animations enfants, repas, spectacle de danse

Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrnes-Atlantiques

2022-12-03 – 2022-12-03 Saint-Étienne-de-Baïgorry

Pyrnes-Atlantiques Produits fermiers : fromages de brebis et de vache, porc basque, fruits et plantes aromatiques, vin d’Irouléguy, gâteaux basques, etc…9h30, petit déjeuner proposé « à l’assiette »avec « arroltze eta xingar » (oeufs/ventrèche). Marché de Noêl toute la matinée. 11h, animations enfants suivi d’un repas sur réservation. 18h30 spectacle de danse Kataldandar Produits fermiers : fromages de brebis et de vache, porc basque, fruits et plantes aromatiques, vin d’Irouléguy, gâteaux basques, etc…9h30, petit déjeuner proposé « à l’assiette »avec « arroltze eta xingar » (oeufs/ventrèche). Marché de Noêl toute la matinée. 11h, animations enfants suivi d’un repas sur réservation. 18h30 spectacle de danse Kataldandar +33 6 45 45 66 32 Basaizea Baigorriko Eguberriko merkatua

Saint-Étienne-de-Baïgorry

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrnées-Atlantiques, Pyrnes-Atlantiques, Saint-étienne-de-Baïgorry Autres Lieu Saint-Étienne-de-Baïgorry Adresse Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrnes-Atlantiques Ville Saint-Étienne-de-Baïgorry lieuville Saint-Étienne-de-Baïgorry Departement Pyrnes-Atlantiques

Marché de Noël eguberriko merkatia : animations enfants, repas, spectacle de danse Saint-Étienne-de-Baïgorry 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël eguberriko merkatia : animations enfants, repas, spectacle de danse Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry 3 décembre 2022 Pyrnées-Atlantiques Pyrnes-Atlantiques Saint-étienne-de-Baïgorry Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrnées-Atlantiques Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrnes-Atlantiques

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrnes-Atlantiques