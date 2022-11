MARCHÉ DE NOEL ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Les Voivres Les Voivres Catégories d’évènement: Les Voivres

Vosges

MARCHÉ DE NOEL ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Les Voivres, 9 décembre 2022, Les Voivres. MARCHÉ DE NOEL ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

21 le Village Site de l’Etang Lallemand- L’Eaudici Les Voivres Vosges Site de l’Etang Lallemand- L’Eaudici 21 le Village

2022-12-09 – 2022-12-10

Site de l’Etang Lallemand- L’Eaudici 21 le Village

Les Voivres

Vosges Les Voivres Un Marché de Noël original, en pleine nature, face à l’étang Lallemand. Ecologique et solidaire il n’accueille que des exposants locaux présentant des objets faits main, des produits biologiques, écologiques, équitables ou de recyclage.

Buvette et restauration.

Feux d’artifice le vendredi soir à 20h30 lamaisondici@odcvl.org +33 3 29 36 22 66 Site de l’Etang Lallemand- L’Eaudici 21 le Village Les Voivres

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Les Voivres, Vosges Autres Lieu Les Voivres Adresse Les Voivres Vosges Site de l'Etang Lallemand- L'Eaudici 21 le Village Ville Les Voivres lieuville Site de l'Etang Lallemand- L'Eaudici 21 le Village Les Voivres Departement Vosges

Les Voivres Les Voivres Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-voivres/

MARCHÉ DE NOEL ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Les Voivres 2022-12-09 was last modified: by MARCHÉ DE NOEL ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Les Voivres Les Voivres 9 décembre 2022 21 le Village Site de l'Etang Lallemand- L'Eaudici Les Voivres Vosges Les Voivres Vosges

Les Voivres Vosges