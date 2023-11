Marché de Noël écologique et solidaire à la Fondation GoodPlanet Fondation GoodPlanet 1 carrefour de Longchamp (bois de boulogne) – 75016 Paris, 9 décembre 2023, 1 carrefour de Longchamp (bois de boulogne) - 75016 Paris.

Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Les 9 et 10 décembre 2023, le marché de Noël de la Fondation GoodPlanet propose des stands de marques engagées et éthiques avec des produits conçus grâce à des pratiques durables, avec également des animations et ateliers pour des fêtes plus respectueuses de l’environnement.

Les 9 et 10 décembre 2023, le marché de Noël de la Fondation GoodPlanet proposera des stands de marques engagées et éthiques avec des produits conçus grâce à des pratiques durables. Du prêt-à-porter aux accessoires, ce week-end sera l’occasion de découvrir une sélection qui reflète l’engagement envers un mode de vie responsable. Les gourmets pourront également découvrir une gamme de produits bio et de saison, dans une ambiance musicale avec la fanfare Dry Bayou.

Pour apprendre à cuisiner des plats gourmands et durables qui réjouiront vos convives, rendez-vous à la Fondation GoodPlanet pour des cours de cuisine spécial fêtes ! Au menu : butternut Wellington, sapin géant en pain d’épices, blinis et rillettes de châtaignes… Les ateliers cuisine durent deux heures et toutes les recettes réalisées en ateliers sont 100% végétariennes, aux ingrédients bio, de saison, et locaux. Tarif : 20€ adulte (+ de 18 ans), 15€ enfant (- de 18 ans). Horaire : 15h-17h chaque jour. Réservations : goodplanet.org, rubrique agenda.

Tout le week-end, les équipes de la Fondation GoodPlanet proposent des ateliers gratuits pour réaliser ses décorations de Noël ou des ateliers DIY pour confectionner des kits cosmétiques (ateliers payants, sur inscriptions en ligne, à partir de 10 ans – 15€). Des lectures de contes de Noël sont également prévues ainsi qu’un jeu de piste pour découvrir comment faire des fêtes de fin d’année plus responsables. Rendez-vous au 1er étage du Château pour des projections de films dans la salle de cinéma tout le week-end, ainsi qu’une visite guidée de l’exposition avec l’artiste Nicolas Davy dimanche 10 décembre.

Pour que cette fin d’année soit aussi sous le signe de la solidarité, samedi 9 décembre, la Fondation GoodPlanet accueillera l’association La Cloche pour présenter leurs actions de lutte contre l’exclusion des personnes en situation de précarité à travers des animations. Tout le week-end, le stand du DIS 92 (Dispositif d’Insertion Socio professionnel de la Croix-Rouge) propose de déposer et décorer des boîtes solidaires. Enfin, un stand d’emballage de cadeaux au profit d’associations sera également présent.

Fondation GoodPlanet 1, Carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne 75116 1 carrefour de Longchamp (bois de boulogne) – 75016 Paris

Contact : https://www.goodplanet.org/fr/domaine/marche-de-noel-2023-programme-complet/ eugenie@goodplanet.org https://www.facebook.com/goodplanet.org https://www.facebook.com/goodplanet.org https://www.goodplanet.org/fr/domaine/marche-de-noel-2023-programme-complet/

Fondation GoodPlanet