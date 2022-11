Marché de Noël – École les Moguerou Roscoff, 10 décembre 2022, Roscoff.

Marché de Noël – École les Moguerou

4 Rue Jules Ferry Ecole primaire Les Moguerou Roscoff Finistre Ecole primaire Les Moguerou 4 Rue Jules Ferry

2022-12-10 11:00:00 – 2022-12-10 19:00:00

Ecole primaire Les Moguerou 4 Rue Jules Ferry

Roscoff

Finistre

Roscoff

Un fabuleux marché de Noël au sein d’une fabuleuse école…

Au programme toute la journée:

Plus de 25 stands d’exposants et d’associations.

Rencontre et photos avec le Père Noël.

Stand buvette et restauration sur place.

Atelier décoration boules de Noël.

Concours de la décoration de boule de Noël, à gagner de beaux lots et un chocolat Leonidas offert pour chaque participant.

Grande tombola (plus de 500 lots à gagner) à partir de 11h30, puis toutes les heures.

Mais aussi:

– 14h – 15h : Initiation danse bretonne avec l’association Bleuniadur.

– 15h-17h : Atelier origami de Noël zéro déchet avec l’association EKorrigans.

– 17h – 18h : Animation musicale bretonne avec le groupe Brujun.

Ouvert à tous.

communication@ecolelesmoguerou.fr http://ecolelesmoguerou.fr/fr

Ecole primaire Les Moguerou 4 Rue Jules Ferry Roscoff

dernière mise à jour : 2022-11-14 par