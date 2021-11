Marché de Noël Eco-responsable Saint-Vérain, 12 décembre 2021, Saint-Vérain.

EUR Abordez les fêtes en choisissant un cadeau artisanal, utile, local, durable. Et si Noël et développement durable étaient compatibles?

Atelier “paquet cadeau écologique” et visite du centre. Ouvert de 10h à 18h.

animation@acali.eu

