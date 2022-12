Marché de Noël d’Urrugne Urrugne Urrugne Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques Urrugne -10h-20h : Marché de Noël

– 10h-18h : Anima’car, parcours de voitures électriques pour enfants, fronton sous chapiteau

– 10h-18h : Ferme pédagogique, place de la Mairie

– 11h30 : Concert avec la chorale Tximi-Txama, parvis de l’église Saint-Vincent

– 16h : Cinéma de Noël, Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, Cinéma Itsas Mendi (entrée libre – offert par la Mairie)

