Marché de Noël Duras Duras, dimanche 8 décembre 2024.

Marché de Noël avec près de 60aine exposants locaux artisans, créateurs, gourmandises et commerçants du village Bonjour la poterie, Chai et rasade, Coki Boutique Janssens, Epicerie fine Sainbioz… Ambiance musicale, marron, café, soupe et vin chaud, maquillage, jeux de société avec association accordons nous, tombola chez les commerçants avec de nombreux lots à gagner.

Présence du Père noël de 10h à 13h et de 15h à 17h.

Restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-08 09:00:00

fin : 2024-12-08 17:00:00

Village

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine dacorduras@gmail.com

