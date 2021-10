Marché de Noël Durable Roubaix 2021 Parvis Musée La Piscine, 27 novembre 2021, Roubaix.

Marché de Noël Durable Roubaix 2021

du samedi 27 novembre au vendredi 24 décembre à Parvis Musée La Piscine

Pour la 6e année consécutive, **le Marché de Noël de Roubaix** sera durable et zéro déchet ! Situé en face du musée La Piscine, vous y trouverez des produits locaux et faits main, réalisés à partir de matériaux recyclés ou à faible impact environnemental… Dans une ambiance de Noël chaleureuse toute en récup ! Le développement durable, c’est entre autres les déplacements doux, le réemploi, la production locale, que le Marché de Noël prend en compte en faisant la part belle aux exposants engagés, comme **« La Vie Est Belt »** créateurs de ceintures à partir de matériaux recyclés, ou encore **« Atelier Iceberg »** productrice de savons zéro déchet ou **« Le Hollandais Vélo »**, vendeur de vélos hollandais de seconde main retapés et révisés. **La classe SEGPA du « Collège Sainte-Marie »** proposera des créations bois et textiles conçues par les élèves. **A noter, cette année, le marché de Noël 2021 double en taille !** **Les jours et horaires d’ouverture :** **Week-end d’ouverture (spécial Brasseurs Locaux & Co)** : * Le samedi 27 Novembre, de 11h à 19h – Inauguration du marché à 12h30 * Dimanche 28 Novembre 12h à 19h. **Puis chaque week-end, jusqu’au 24 décembre** : * Du Vendredi au dimanche * Vendredi : 12h-20h * Samedi et dimanche: 12h-19h **Nocturne Spécial Nuit des Arts :** Le samedi 4 décembre, de 12h à 23h ! **Ouvertures exceptionnelles :** * Lundi 20 décembre : 12h à 19h * Mardi 21 Décembre : 12h à 19h * Mercredi 22 Décembre : 12h à 19h * Jeudi 23 Décembre : 12h à 19h * Vendredi 24 Décembre : 12h à 16h. **Des animations et des concerts chaque week-end :** * **Inauguration** le sam 27 novembre 12h30, * **visite du Père Noël et stand photos** : chaque sam et dim de 16h à 17h45, * **Percussions urbaines A l’ARAchhh :** sam 27/11 à 13h – ven 03/12 à 18h15 – sam 04/12 / dim 5/12 / sam 11/12 / sam 18/12 à 16h30, **Conservatoire de Roubaix :** ven 03/12 à 17h, * **Chorale Tintinnabuli :** sam 04/12 à 18h, * **Chorale Mimesis** : dim 12/12 et dim 19/12 à 16h30, **Ateliers gratuit zéro déchet** les samedis de Décembre (Ateliers Jouret, Troisième Place, Château De La Fontaine, Musée de la Manufacture) **Découvrez nos 95 exposants répartis sur les 4 week-end et** [**vérifiez les week-ends où ils sont présents**](https://www.roubaixshopping.com/marche-de-noel-durable-roubaix-2021/) **:** Avec : **Désuète** (Objets Brocante et Mercerie Ancienne), **Adrian Beaudouin** (Objets bois), **Randohm Sculpture Céramique**, **Alliance d’Essences** (Marqueterie d’Art), **Angie Be Green** (Accessoires Zéro Déchet), **Apphia Creations** (Bijoux en cuir de poisson et tissu végétal), **ARI Asso réinsertion Roubaix** (Jouets reconditionnés), **Atelier Iceberg** (Savons et infusions bio-végan), **Atelier Les Coquettes** (Kits couture et produits ZD), **Atelier Tic Tac** (Détournement Objets, Recyclage), **Ethics** (Accessoires ZD), **Au Chante Sloubi** (Jeux de Société durable ou 2nd main), **Authentik Dco** (Lampe Upcycling), **Béké** (Nichoirs, hôtels à insectes en palette), **Bon Grain** (Torréfacteur), **Bonsigne** (Épicerie apéritive consignés.), **La Box du Coin** (Box cadeau HDF), **Brasserie Cambier**, **Brasserie de la Mousserie**, **Brasserie De Plus**, **Brasserie du Goulot**, **Brasserie Gang Beer Factory**, **Brasserie HUB**, **Brasserie Les Tours du Malt**, **Brasserie Waale**, **Brewbaix**, **Happy Drêche** (Produits à base de Drêche), **Camille and the machine** (Sacs issus toile de jute torréfacteur), **Ceci n’est pas une Boulangerie** (Pâtisseries, Brioches etc.), **Cha’Createlier** (Créations Macramé), **Chloe kowalka** (Céramique), **Coco Pistache** (Textile Serviette etc), **Ramdam Accessoires** (Accessoires textiles), **Collège Sainte marie** (Nichoirs, créations en palette), **Créative Impermanence** (Accessoires textiles), **Denise & Yvonne Papotent** (Bijoux bois, broches brodées), **Do It Céline** (Chocolats chauds, crêpes etc), **Dune** (Illustrations), **Ésiole** (Box accessoires ZD), **Etika Spirulina** (Spiruline fraîche et séchée), **Flirthé** (Thés et accessoires), **Florine est micheline** (Céramiques, bougies, suspensions), **Raconte-moi un chocolat** (Chocolats), **Hortus et sauvageonnes** (Produits BIO à base de plantes sauvages et cultivées), **Hovea Holeum** (Huile d’Olives), **Idées Succulentes** (Couronnes fleurs et compositions plantes grasses), **Ik’Art** (Bijoux Upcycling), **Infini & Tea** (Thés vrac et accessoires), **L’Atelier Céladon** (Bijoux cuivre émaillé), **La Bijoutrice** (Bijoux et créations bois), **La Chapellerie des beaux-arts** (Chapeaux, Gants cuir), **La Consignerie** (Box ZD produits locaux vrac/consignée), **Dar Cuisine** (Traiteur salé), **La Fabrique aux Délices** (Confitures), **La vie est Belt** (Ceintures Eco Responsable), **Le coeur de Fruit** (Pâtes de fruits, confitures), **Le Green Griot** (Eco produits textiles), **Le Hollandais Vélo** (Vélos hollandais 2nde main retapés), **Le point Green** (Equipements ZD), **Les Bougies de Carole** (Bougies cire 100% végétale Eco Responsable), **Les effets de Pauline** (Créations Couture), **WWF** (Gourdes iso, mugs, T-shirts, livres, jeux en bois FSC), **Les Récoupettes** (Recup et créations textile), **Les Trois Tricoteurs** (Pulls, Chaussettes, Carte cadeaux), **L’herbacée** (Floriculture), **Lille Addict** (Photographies des Hauts de France), **Little Bohemian Création** (Accessoires, layettes bébé, maman), **Lo** (Produits naturels pour la maison), **Louilde** (Créations couture, doudous), **Ludopital (**Jouets 2nd main), **Luxueuses Lueurs** (Bougies vegan, cruelty-free dans porcelaines chinées), **Ma Déco Verte** (Box plantes et décos), **ManaMani** (Accessoires ZD), **Marcuz Philippe** (Apiculteur), **Mieline** (Traiteur salé), **Mignonnery** (Tricots et kits), **Mobius** (Cosmétiques 100% naturels), **Monsieur Lucette** (Chaussettes), **Murmures de grenier** (Illustrations, broderies etc), **OKLO Atelier** (Bijoux micromacramé, noeuds papillons tissu récup), **Pepperpotte** (Créations couture), **Q & Ch’mise** (Créations Textiles Tissus 2nd Main), **Roubaix Shopping** (Quadri-pack Bières de Roubaix, Chèque cadeaux), **Office De Tourisme** (Produits I Love Rbx), **Recycl’art** (Lampes Upcycling), **Sloli** (Jeux et jouets bois), **Studio paupiette** (Fleurs séchées), **TEMPO** (Pâtisseries et boissons maison), **Tojas** (Bijoux en chambre à air), **Trousses à Tout & Cie** (Accessoires), **Un grain dans le bocal** (Alimentations Vrac), **Une pâquerette dans les cheveux** (Tapisseries et accessoires), **Urban Clean** (Créations textile ZD), V**era cycling** (Accessoires Cycliste), **Whakaipo** (Maroquinerie).

Entrée Libre

Marché de Noël Durable Roubaix 2021, devant le musée La Piscine. Donnez du sens à vos cadeaux de Noël !

Parvis Musée La Piscine Rue Pasteur, 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T11:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T12:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-12-03T12:00:00 2021-12-03T20:00:00;2021-12-04T12:00:00 2021-12-04T23:00:00;2021-12-05T12:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-10T12:00:00 2021-12-10T20:00:00;2021-12-11T12:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T12:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-17T12:00:00 2021-12-17T20:00:00;2021-12-18T12:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T12:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-20T12:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-21T12:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T12:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T12:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T12:00:00 2021-12-24T16:00:00