Marché de Noël Duppigheim, 11 décembre 2021, Duppigheim. Marché de Noël 2021-12-11 – 2021-12-11

Duppigheim Bas-Rhin Duppigheim Venez vivre la magie de Noël et découvrir des artisans de la région Animations tout le week-end Vente de sapins Vin chaud -Tartes flambées (samedi soir) – Rosbiff (dimanche midi su réservation) – Petite restauration Vente de décorations, idées cadeaux et sapins de Noël +33 7 71 65 04 57 Venez vivre la magie de Noël et découvrir des artisans de la région Animations tout le week-end Vente de sapins Vin chaud -Tartes flambées (samedi soir) – Rosbiff (dimanche midi su réservation) – Petite restauration dernière mise à jour : 2021-09-26 par

