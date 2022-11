Marché de Noël d’Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc, 3 décembre 2022, Gaillan-en-Médoc.

Marché de Noël d’Uni-Médoc

Cave des vignerons d'Uni-Médoc 14 Route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde

2022-12-03 09:00:00 – 2022-12-04 18:00:00

EUR 0 La Cave d’Uni-Médoc organise son marché de Noël.

De nombreux exposants seront présents pour vous faire découvrir des produits régionaux et artisanaux.

Restauration salée et sucrée sur place proposée par un food-truck et une roulotte.

+33 5 56 41 03 12

Uni-Médoc

Cave des vignerons d’Uni-Médoc 14 Route de Soulac Gaillan-en-Médoc

