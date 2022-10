Marché de Noël du Triangle à Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Marché de Noël du Triangle à Laon Laon, 10 décembre 2022, Laon. Marché de Noël du Triangle à Laon

1bis rue Edouard Branly Laon Aisne

2022-12-10 14:00:00 – 2022-12-10 18:00:00 Laon

Aisne Un marché de Noël à Laon organisé par le Centre Social Le Triangle, où de nombreux stands et ateliers vous attendront autour de la déco, des loisirs créatifs et de gourmandises… RV au Centre social Le Triangle de 14h à 18h ! Un marché de Noël à Laon organisé par le Centre Social Le Triangle, où de nombreux stands et ateliers vous attendront autour de la déco, des loisirs créatifs et de gourmandises… RV au Centre social Le Triangle de 14h à 18h ! +33 3 61 54 13 37 Laon

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse 1bis rue Edouard Branly Laon Aisne Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Marché de Noël du Triangle à Laon Laon 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël du Triangle à Laon Laon Laon 10 décembre 2022 1bis rue Edouard Branly Laon Aisne Aisne Laon

Laon Aisne