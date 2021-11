Lavardac Lavardac Lavardac, Lot-et-Garonne Marché de Noël du Secours Populaire Lavardac Lavardac Catégories d’évènement: Lavardac

Lot-et-Garonne

Marché de Noël du Secours Populaire Lavardac, 1 décembre 2021, Lavardac. Marché de Noël du Secours Populaire Au Marché Allée des Alliés Lavardac

2021-12-01 – 2021-12-01 Au Marché Allée des Alliés

Lavardac Lot-et-Garonne Lavardac Pour la première fois, le Secours Populaire sera présent pour Noël au marché de Lavardac !

Jouets, vêtements, vaisselle, chaussures, sacs, bibelots.

Au Marché Allée des Alliés Lavardac

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Lavardac, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lavardac Adresse Au Marché Allée des Alliés Ville Lavardac lieuville Au Marché Allée des Alliés Lavardac