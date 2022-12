Marché de Noël du Secours Populaire de Plouha Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Marché de Noël du Secours Populaire de Plouha Plouha, 14 décembre 2022, Plouha . Marché de Noël du Secours Populaire de Plouha (Entrée à l’arrière de l’Hermine) Petite salle Hermine Place de la République Plouha Côtes-d’Armor Petite salle Hermine (Entrée à l’arrière de l’Hermine)

2022-12-14 09:30:00 – 2022-12-14 12:30:00

Petite salle Hermine (Entrée à l’arrière de l’Hermine)

Plouha

Côtes-d’Armor Le petit marché de Noël vous attend. L’espace solidaire (derrière la mairie) sera aussi ouvert aux mêmes horaires. Ouvert à tous. contact@spf22.org +33 2 96 22 47 68 Petite salle Hermine (Entrée à l’arrière de l’Hermine) Plouha

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Place de la République Adresse Plouha Côtes-d'Armor Petite salle Hermine (Entrée à l'arrière de l'Hermine) Ville Plouha lieuville Petite salle Hermine (Entrée à l'arrière de l'Hermine) Plouha Departement Côtes-d'Armor

Plouha Place de la République Plouha Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/

Marché de Noël du Secours Populaire de Plouha Plouha 2022-12-14 was last modified: by Marché de Noël du Secours Populaire de Plouha Plouha Plouha Place de la République 14 décembre 2022 (Entrée à l'arrière de l'Hermine) Petite salle Hermine Place de la République Plouha Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Plouha

Plouha Côtes-d'Armor