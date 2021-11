Marché de Noël du Rêve de Marie DREAM Givry, 5 décembre 2021, Givry.

EUR L’association Le Rêve de Marie DREAM vous donne rendez-vous le dimanche 5 Décembre à la halle ronde de Givry. Le temps d’une journée, retrouvez votre âme d’enfant et laissez-vous envahir par la magie de Noël.

Venez découvrir les nombreuses créations des lutins de l’association et peut-être dénicherez-vous de vrais trésors.

Nous vous accueillerons dans le village du père Noël et nous partagerons ensemble un vin chaud, un café, des confiseries ou tout simplement un bon moment.

Ensemble, nous apporterons un peu de bonheur aux enfants et aux adolescents hospitalisés.

lerevedemariedream@gmail.com https://www.le-reve-de-marie-dream.fr/

