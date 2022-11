MARCHÉ DE NOËL DU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

MARCHÉ DE NOËL DU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt, 17 décembre 2022, Mirecourt. MARCHÉ DE NOËL DU POTAGER DE FRANÇOIS

56 avenue de Chamiec Mirecourt Vosges

2022-12-17 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-17 18:00:00 18:00:00 Mirecourt

Vosges Mirecourt Marché de Noël du potager de François.

Découvrez et rencontrez de nombreux produits de Producteurs locaux pour vos fêtes de fin d’année. Un moment de convivialité et d’échanges sur l’année écoulée.

Sur le potager de François, café, vin chaud, crêpe, gaufre et bien d’autres belles choses à voir sur place. lepotager88@gmail.com +33 6 58 64 75 94 Le Potager de François

Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT MIRECOURT

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse 56 avenue de Chamiec Mirecourt Vosges OT MIRECOURT Ville Mirecourt lieuville Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

MARCHÉ DE NOËL DU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt 2022-12-17 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL DU POTAGER DE FRANÇOIS Mirecourt Mirecourt 17 décembre 2022 56 avenue de Chamiec Mirecourt Vosges OT MIRECOURT Mirecourt Vosges

Mirecourt Vosges