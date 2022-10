Marché de Noël du monastère Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

3 rue Saint-Benoît Rosheim Bas-Rhin

2022-11-25 – 2022-11-27 Rosheim

Bas-Rhin Les sœurs Bénédictines vous accueillent au rez-de-chaussée de leur hostellerie où vous trouverez de nombreuses idées pour vos cadeaux de Noël : produits monastiques, crèches, artisanat et décorations de noël réalisés par les sœurs et leurs amis. Les bénéfices de ces ventes serviront aux travaux de rénovation. Vente de décorations et produits artisanaux confectionnés par les sœurs Bénédictines. Les bénéfices serviront aux travaux de rénovation. Présence de la libraire associative « Le monde de Théo ». +33 3 88 50 41 67 Rosheim

