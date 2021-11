Rosheim Rosheim Bas-Rhin, Rosheim Marché de Noël du Monastère Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Marché de Noël du Monastère Rosheim, 26 novembre 2021, Rosheim. Marché de Noël du Monastère Rosheim

2021-11-26 – 2021-11-28

Rosheim Bas-Rhin Les soeurs Bénédictines vous accueillent dans leur boutique où vous trouverez de nombreuses idées pour vos cadeaux de Noël. Les bénéfices de ces ventes serviront aux travaux de rénovation. Vente de décorations et produits artisanaux confectionnés par les Soeurs Bénédictines. Les bénéfices serviront aux travaux de rénovation. +33 3 88 50 41 67 Les soeurs Bénédictines vous accueillent dans leur boutique où vous trouverez de nombreuses idées pour vos cadeaux de Noël. Les bénéfices de ces ventes serviront aux travaux de rénovation. Rosheim

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim