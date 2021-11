Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe MARCHÉ DE NOËL DU MANS 2021 Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

MARCHÉ DE NOËL DU MANS 2021 Le Mans, 27 novembre 2021, Le Mans. MARCHÉ DE NOËL DU MANS 2021 Le Mans

2021-11-27 – 2021-12-31

Le Mans Sarthe Dans quelques jours la féérie des fêtes de fin d’année va illuminer la ville…

Rendez-vous samedi 27 novembre place de la République pour retrouver le marché de Noël du Mans qui vous accueillera jusqu’au 31 décembre.

Qu’est ce qui vous attend ?

-Plus de 50 chalets proposant des produits locaux.

-Le manège sapin

-La vitrine animée

– La boite aux lettres du Père Noël

-Les chalets des villes jumelées

+ et des spectacles dans les rues du quartier Saint-Nicolas

De quoi en prendre plein les yeux ! Programme détaillé à venir… Le marché de Noël fait son retour place de la République, au Mans. mairie@lemans.fr Dans quelques jours la féérie des fêtes de fin d’année va illuminer la ville…

Rendez-vous samedi 27 novembre place de la République pour retrouver le marché de Noël du Mans qui vous accueillera jusqu’au 31 décembre.

Qu’est ce qui vous attend ?

-Plus de 50 chalets proposant des produits locaux.

-Le manège sapin

-La vitrine animée

– La boite aux lettres du Père Noël

-Les chalets des villes jumelées

+ et des spectacles dans les rues du quartier Saint-Nicolas

De quoi en prendre plein les yeux ! Programme détaillé à venir… Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville Le Mans