29870 Tréglonou Le domaine de Trouzilit, habillé de sa parure de Noël, accueillera chaleureusement petits et grands pour un moment festif et gourmand. Organisé avec l’association Bienvenue à la ferme, le marché rassemblera producteurs fermiers et artisans locaux le temps d’un week-end.

Attention ! Il serait possible d’apercevoir le Père Noël sur le petit train ou la calèche ! Mais chut …

Petite restauration sur place trouzilit@wanadoo.fr +33 2 98 04 01 20

