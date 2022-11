MARCHÉ DE NOËL DU LIVRE Bitche Bitche Catégories d’évènement: Bitche

Moselle Bitche Avec Julie Muller Volb, Inkyeong Kim, Liliane Philippe, Suzie Wath, Laëtitia Burgun

La Médiathèque Joseph Schaefer organise son cinquième marché de Noël du livre, où vous pourrez rencontrer des auteurs de la région, pour petits et grands, trouver des cadeaux de noël originaux et uniques en faisant dédicacer leurs ouvrages ou profiter de la braderie de livres et de cd, sortis des collections de la Médiathèque.

Braderie prolongée du mardi 29 novembre au vendredi 2 décembre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. +33 3 87 06 15 76 http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ libre de droits

