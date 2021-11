Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Marché de noël du jumelage Espagnol à Vire Normandie Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Marché de noël du jumelage Espagnol à Vire Normandie Vire Normandie, 17 décembre 2021, Vire Normandie. Marché de noël du jumelage Espagnol à Vire Normandie Vire Normandie

2021-12-17 08:30:00 08:30:00 – 2021-12-17 12:30:00 12:30:00

Vire Normandie Calvados Vire Normandie Le jumelage Espagnol Vire Santa fé vous propose son marché de noël et ses produits en provenance direct d’Andalousie, toute la matinée lors du marché hebdomadaire. Le jumelage Espagnol Vire Santa fé vous propose son marché de noël et ses produits en provenance direct d’Andalousie, toute la matinée lors du marché hebdomadaire. +33 2 31 66 60 00 Le jumelage Espagnol Vire Santa fé vous propose son marché de noël et ses produits en provenance direct d’Andalousie, toute la matinée lors du marché hebdomadaire. Vire Normandie

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Lieu Vire Normandie Adresse Ville Vire Normandie lieuville Vire Normandie