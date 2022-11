Marché de Noël du Fil rouge Ault Ault Catégories d’évènement: Ault

Marché de Noël du Fil rouge Ault, 4 décembre 2022, Ault. Marché de Noël du Fil rouge

10 Grande Rue Ault Somme

2022-12-04 10:00:00 – 2022-12-04 20:00:00 Ault

Somme Ault – Exposants (artisanat local)

– Atelier peinture pour enfants

– Atelier macarons à 14h by Fraizou

– Présence du Père Noël pour 16h à 18h

– Boîte aux lettres pour le Père Noël

– Vins chauds – Tartiflette – Bière de Noël +33 6 23 69 82 44 Ault

