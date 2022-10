Marché de Noël du Faubourg d’Allier à Decize Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nivre

Marché de Noël du Faubourg d'Allier à Decize
Decize, 9 décembre 2022

Place du 8 mai 1945 Decize Nièvre

2022-12-09 – 2022-12-11

Nivre Decize EUR Ambiance chaleureuse au milieu de petits chalets et de barnums, avec comme chaque année une décoration féérique.

Nombreux exposants : artisans créateurs, producteurs locaux – Vente de sapins de Noël – Stand des écoles.

Dégustation et restauration sur place toute la journée sous barnum chauffé : Huîtres, escargots, terrine de gibier, soupe à l’oignon, vin chaud, bière, chocolat chaud, crêpes, sablés de Noël, tartines gratinées etc.

Manège durant les 3 jours. Tombola.

tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23

