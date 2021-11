Chenillé-Champteussé Chenillé-Champteussé Chenillé-Champteussé, Maine-et-Loire MARCHÉ DE NOËL DU DOMAINE DES RUES Chenillé-Champteussé Chenillé-Champteussé Catégories d’évènement: Chenillé-Champteussé

Maine-et-Loire

MARCHÉ DE NOËL DU DOMAINE DES RUES Chenillé-Champteussé, 27 novembre 2021, Chenillé-Champteussé. MARCHÉ DE NOËL DU DOMAINE DES RUES Les Rues Domaine des Rues Chenillé-Champteussé

2021-11-27 – 2021-11-28 Les Rues Domaine des Rues

Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire Chenillé-Champteussé Marché de Noël.

Cette année les visiteurs pourront se restaurer sur place dans une salle chauffée avec au menu des produits de nos producteurs.

Producteurs, artisans et créateurs locaux vous accueilleront dans cette ancienne ferme modèle qu’est le Domaine des Rues. Dans un cadre unique et chaleureux. Marché de Noël proposé au Domaine des Rues, à Chenillé-Changé, les 27 et 28 novembre 2021. m.cadeau@domainedesrues.com Marché de Noël.

Cette année les visiteurs pourront se restaurer sur place dans une salle chauffée avec au menu des produits de nos producteurs.

Producteurs, artisans et créateurs locaux vous accueilleront dans cette ancienne ferme modèle qu’est le Domaine des Rues. Dans un cadre unique et chaleureux. Les Rues Domaine des Rues Chenillé-Champteussé

dernière mise à jour : 2021-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Chenillé-Champteussé, Maine-et-Loire Autres Lieu Chenillé-Champteussé Adresse Les Rues Domaine des Rues Ville Chenillé-Champteussé lieuville Les Rues Domaine des Rues Chenillé-Champteussé