Marché de Noël du Creusot Le Creusot, 3 décembre 2021

Marché de Noël du Creusot Esplanade François Mitterrand et salle de L’Alto Avenue François Mitterrand Le Creusot

2021-12-03 – 2021-12-03 Esplanade François Mitterrand et salle de L’Alto Avenue François Mitterrand

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot

EUR Le Marché de Noël du Creusot sera de retour les 3, 4 et 5 décembre prochain.

Une nouvelle implantation pour encore plus de convivialité, des espaces dégustation avec mange debout et tables, des exposants de qualité, de la diversité, tels sont les ingrédients majeurs de ce Marché de Noël New Look.

Mais, les raisons de se rendre à ce marché sont tellement nombreuses…

Prenez le temps d’explorer les étals des quelques 80 stands de ce marché de Noël. Depuis le sapin de Noël, en passant par le traditionnel Casse-Noisette, jusqu’aux inévitables santons de Provence, le tout en dégustant un verre de vin chaud, tout est réuni dans un seul lieu !

Découvrez les créations uniques de nombreux artisans. Ces trouvailles originales ne manqueront pas de surprendre : gravure sur verre, objets en bois tourné, articles en cuir…

Savourez les richesses de nos terroirs… L’épicurien sera comblé avec la présence de multiples producteurs qui feront découvrir et déguster leurs produits maison: foie gras, pain d’épice, escargots, miel, champagne…

Enfin bien sûr, rencontrer le Père Noël…Faîtes vous prendre en photo avec le Père Noël et immortaliser ce moment magique. Profitez-en pour lui glisser votre liste de cadeaux, on ne sait jamais…

noelcreusot@sfr.fr +33 3 85 55 02 79 https://creusotinitiatives.fr/

Esplanade François Mitterrand et salle de L'Alto Avenue François Mitterrand Le Creusot

