17 Rue Marie Guillemot salle des Fêtes Villiers-Saint-Benoît Yonne

2022-11-20 – 2022-11-20

Marché de Noël organisé par le club des Aînés, objets utiles ou de décoration, jouets, le tout fait main par les adhérents, gourmandises, buvette et vin chaud sont également proposés fabry.bernadette@orange.fr +33 3 86 45 61 03

