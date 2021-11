Marché de Noël du Château de Flers Château de Flers, 27 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Marché de Noël du Château de Flers

du samedi 27 novembre au dimanche 19 décembre à Château de Flers

Marché de Noël du Château de Flers ———————————- Laissez la magie de Noël vous emporter dans le décor féerique du Château de Flers. Avec différents stands d'artisanat du monde, de produits du terroir, de décoration et d'accessoires. C'est sûr, vous trouverez des cadeaux à mettre sous le sapin ! Vous pourrez vous réchauffer grâce au vin et chocolat chauds du Secours Populaire de Villeneuve d'Ascq, et vous régaler avec leurs gaufres et crêpes… Chaque week-end, ouverture du Musée du Château pour découvrir l'exposition : « Les Moulins de mon Coeur » (exposition visible jusqu'au 20 février 2022) _Dans le cadre des préconisations Vigipirate et des mesures sanitaires, tout participant devra se soumettre à présenter son pass sanitaire et à un contrôle visuel des sacs._ Infos : 03 20 43 55 75 / [[ot@villeneuvedascq-tourisme.eu](mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu)](mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu) [www.villeneuvedascq-tourisme.eu](http://www.villeneuvedascq-tourisme.eu) / VDAtourisme

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Plus de 20 exposants pendant quatre weekends !

Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T11:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T18:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T18:00:00