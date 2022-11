Marché de Noël Dracy-le-Fort Dracy-le-Fort Catégories d’évènement: Dracy-le-Fort

Sane-et-Loire

Marché de Noël
Dracy-le-Fort, 4 décembre 2022

33 rue de Givry Salle Polyvalente Dracy-le-Fort Sane-et-Loire

2022-12-04 – 2022-12-04

Salle Polyvalente 33 rue de Givry

Dracy-le-Fort

Sane-et-Loire Dracy-le-Fort EUR 0 0 Venez faire le plein de cadeaux de noël et passer un moment festif avec nos artisans locaux!

Marché de Noël organisé par l’Association des parents d’élèves de Dracy-le-Fort.

Entrée gratuite apedracy@gmail.com https://www.apedracy.fr/

Dracy-le-Fort Sane-et-Loire