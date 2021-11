Marché de Noël Drachenbronn-Birlenbach, 27 novembre 2021, Drachenbronn-Birlenbach.

Marché de Noël Drachenbronn-Birlenbach

2021-11-27 – 2021-12-10

Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin Drachenbronn-Birlenbach

Venez découvrir un marché de Noël dans un cadre atypique ! Les artisans, producteurs et créateurs locaux seront heureux de vous accueillir. Le Saint-Nicolas et le Père Noël feront une apparition pour le plus grand plaisir des enfants. Chants de Noël et petite restauration.

+33 3 69 50 86 00

Drachenbronn-Birlenbach

dernière mise à jour : 2021-11-19 par