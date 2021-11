Dracé Dracé Dracé, Rhône Marché de Noël Dracé Dracé Catégories d’évènement: Dracé

Rhône

Marché de Noël Dracé, 5 décembre 2021, Dracé.

2021-12-05 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 18:00:00

Dracé Rhône Dracé Rhône Marché de Noël organisé par les Classes en 1. Exposants. Buvette. Présence du Père-Noël et de sa boîte aux lettres l’après-midi. Huîtres et saucisson au gêne : sur place ou à emporter ! +33 6 61 18 52 69 Dracé

dernière mise à jour : 2021-11-20 par Office de tourisme du Beaujolais

