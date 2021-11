Ouzouer-sur-loire Place Great Ayton Ouzouer-sur-loire Marché de Noël d’Ouzouer sur Loire Place Great Ayton Ouzouer-sur-loire Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-loire

Marché de Noël d’Ouzouer sur Loire Place Great Ayton, 10 décembre 2021, Ouzouer-sur-loire. Marché de Noël d’Ouzouer sur Loire

Place Great Ayton , le vendredi 10 décembre à 15:00

– par la Municipalité – 40 exposants – Défilé déguisé des enfants – Manèges – Arrivée du Père Noël le vendredi à 19h30 et le samedi à 11h30 Marché de Noël d’Ouzouer sur Loire Place Great Ayton Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T15:00:00 2021-12-10T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-loire Autres Lieu Place Great Ayton Adresse Ouzouer-sur-loire Ville Ouzouer-sur-loire lieuville Place Great Ayton Ouzouer-sur-loire