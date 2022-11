Marché de Noël d’Ostwald Ostwald Ostwald Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ostwald

Marché de Noël d’Ostwald Ostwald, 2 décembre 2022, Ostwald. Marché de Noël d’Ostwald

place de l’Eglise Ostwald Bas-Rhin

2022-12-02 – 2022-12-04 Ostwald

Bas-Rhin Ostwald Ostwald réserve à ses visiteurs un beau programme durant ce week-end de marché de Noël. Il y aura bien entendu les chalets des exposants ainsi qu’un marché de producteurs, mais également des balades en calèche, des chants de Noël, une séance photo avec le Père Noël, plusieurs concerts ainsi que des spectacles, des animations. Autour de l’église catholique, 1 rue des Vosges, et sur le parvis du Château de l’Ile, 4 quai Heydt. +33 3 88 66 30 34 Ostwald

dernière mise à jour : 2022-11-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ostwald Autres Lieu Ostwald Adresse place de l'Eglise Ostwald Bas-Rhin Ville Ostwald lieuville Ostwald Departement Bas-Rhin

Ostwald Ostwald Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ostwald/

Marché de Noël d’Ostwald Ostwald 2022-12-02 was last modified: by Marché de Noël d’Ostwald Ostwald Ostwald 2 décembre 2022 Bas-Rhin Ostwald place de l'Eglise Ostwald Bas-Rhin

Ostwald Bas-Rhin