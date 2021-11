Marché de Noël d’Orléans Centre Ville d’Orléans, 29 novembre 2021, Orléans.

Marché de Noël d’Orléans

du lundi 29 novembre au dimanche 26 décembre à Centre Ville d’Orléans

Le développement durable et l’achat écoresponsable seront les maîtres-mots de ce mois d’animations. À ne pas rater : du lundi 29 novembre au dimanche 26 décembre, place du Martroi, **le pôle artisanal** (une vingtaine de chalets), avec le stand des associations caritatives d’Orléans et des marchands de gourmandises ; du lundi 29 novembre au samedi 18 décembre, place de Loire, **le pôle écoresponsable** avec 10 chalets pour des cadeaux récup’, puis, du dimanche 19 au vendredi 24 décembre, des **producteurs alimentaires locaux** ; du lundi 29 novembre au dimanche 26 décembre, place de la République et rue Royale, **le pôle cadeaux et douceurs de Noël** avec ses **40 chalets d’exposants venus de toute la France**. Au programme également, la grande roue, la maison du Père Noël, le manège sapin de Noël (place du Martroi), les spectacles de rue, les balades en calèche, la projection sur la cathédrale Sainte-Croix, les décors sur la thématique des traditions allemandes… ➜ Du lundi 29 novembre au dimanche 26 décembre, du lundi au vendredi, de 11h à 20h, le samedi, de 10h à 21h, le dimanche, de 10h à 20h

Accès libre et gratuit dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

Après une édition « réduite » l’an dernier en raison de la crise sanitaire, le Marché de Noël revient sur les places du Martroi, de Loire, de la République, et rue Royale.

