Marché de Noël d’Orbec Orbec, 16 décembre 2022, Orbec.

Marché de Noël d’Orbec

Centre Culturel d’Orbec Orbec Calvados

2022-12-16 10:00:00 – 2022-12-16 18:00:00

Orbec

Calvados

Orbec

Produits du terroir, idées cadeaux, artisanat, profitez du Marché de Noël d’Orbec pour faire plaisir autour de vous. Petits et grands profiteront de la présence du Père Noël pour faire des photos souvenir! Ouverture en nocturne dés le vendredi de17h à 20h, puis le samedi et le dimanche de 10h à 18h . Le marché se déroulera dans la salle du Centre culturel mais aussi dans la cour dans de jolis chalets en bois.

Le père Noël sera présent le vendredi de 18h à 19h, le samedi et dimanche de 15h à 16h30.

