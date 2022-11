Marché de Noël Dolleren Dolleren Catégories d’évènement: Dolleren

Haut-Rhin

Marché de Noël Dolleren, 26 novembre 2022, Dolleren. Marché de Noël

3 Rue du BM11 Dolleren Haut-Rhin

2022-11-26 – 2022-11-26 Dolleren

Haut-Rhin Dolleren Le Conseil de Fabrique de Dolleren vous propose d’égayer votre table, votre intérieur, vos portes avec des arrangements fabriqués par des bénévoles avec les merveilles de la nature lors de son mini-marché de Noël. Les bénéfices de cette vente serviront à entretenir l’Eglise. Le Conseil de Fabrique de Dolleren vous propose d’égayer votre table, votre intérieur, vos portes avec des arrangements fabriqués par des bénévoles avec les merveilles de la nature lors de son mini-marché de Noël. Les bénéfices de cette vente serviront à entretenir l’Eglise. +33 3 89 82 98 71 Dolleren

dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dolleren, Haut-Rhin Autres Lieu Dolleren Adresse 3 Rue du BM11 Dolleren Haut-Rhin Ville Dolleren lieuville Dolleren Departement Haut-Rhin

Dolleren Dolleren Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dolleren/

Marché de Noël Dolleren 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël Dolleren Dolleren 26 novembre 2022 3 Rue du BM11 Dolleren Haut-Rhin Dolleren Haut-Rhin

Dolleren Haut-Rhin