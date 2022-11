MARCHÉ DE NOEL Docelles Docelles Catégories d’évènement: Docelles

Vosges

MARCHÉ DE NOEL Docelles, 3 décembre 2022, Docelles. MARCHÉ DE NOEL

Rue du Colonel Bertin Docelles Vosges

2022-12-03 – 2022-12-03 Docelles

Vosges Docelles Le 3 décembre à partir de 14h, dans la salle multiactivités, marché de Noël organisé par la crèche « Le Parapluie des Petits », spectacle de magie ouvert à tous et gouter pour les enfants (spectacle et gouter offert par l’OMSCL de Docelles), visite du Saint Nicolas.

Devant la salle, vente au profit du Téléthon (vin chaud, Brioche), démonstration de country +33 6 22 47 30 03 1

Docelles

dernière mise à jour : 2022-11-18 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Docelles, Vosges Autres Lieu Docelles Adresse Rue du Colonel Bertin Docelles Vosges OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Ville Docelles lieuville Docelles Departement Vosges

Docelles Docelles Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/docelles/

MARCHÉ DE NOEL Docelles 2022-12-03 was last modified: by MARCHÉ DE NOEL Docelles Docelles 3 décembre 2022 Docelles Rue du Colonel Bertin Docelles Vosges OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Vosges

Docelles Vosges