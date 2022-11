Marché de Noël d’Oberhausbergen Oberhausbergen Oberhausbergen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Oberhausbergen Venez profiter de l’ambiance féérique et solidaire du Marché de Noël d’Oberhausbergen. Au programme : produits régionaux et artisans locaux, vin chaud, animations pour les petits et les grands (contes, musique) et, en exclusivité, le Père Noël ! +33 3 88 56 26 00 Oberhausbergen

dernière mise à jour : 2022-11-07 par

