Dinan Côtes d’Armor Dinan Le marché de Noël de Dinan sera organisé cette année du 4 au 24 décembre 2021. Installé sur l’esplanade de la Résistance, il accueillera, comme en 2019, une patinoire tenue par Dinan territoire commerçant.

Par ailleurs, la ville sera décorée et des animations, dont des déambulations d'artistes, seront organisées. +33 2 96 39 22 43

