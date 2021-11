Marché de Noël – Dimanche 5 décembre Saint-Marcel, 5 décembre 2021, Saint-Marcel.

Marché de Noël – Dimanche 5 décembre MAISON CHASSAING Traiteur 1 rue du Curtil Canot Saint-Marcel

2021-12-05 – 2021-12-05 MAISON CHASSAING Traiteur 1 rue du Curtil Canot

Saint-Marcel Saône-et-Loire Saint-Marcel

EUR Marché de Noël le dimanche 5 décembre de 9h à 17h chez Maison Chassaing traiteur au 1 rue du Curtil Canot

Venez soutenir les 20 artisans venus nous rejoindre pour cette journée où vous pourrez faire vos emplettes pour Noël et vous faire plaisir !

Le Père Noël nous rendra visite à 10h30 et 15h30

On vous attend nombreux !!

Port du masque obligatoire

arnaudchassaing@hotmail.fr https://traiteur-chassaing.fr/

