MARCHÉ DE NOËL Dieuze, 4 décembre 2021, Dieuze.

2021-12-04 – 2021-12-04

Samedi 4 décembre :

• À partir de 10h : installation des exposants, Place du Marché.

• À partir de 14h, ouverture du Marché de Noël. Inauguration. Présence de la

patinoire et manèges. Animation tout public avec blind test pour les enfants.

• À 16h30 : départ de la Parade de Noël depuis les Salines Royales vers la Place du

Marché avec Fanfares et Majorettes.

• Aubade puis distribution de bonbons par le Saint-Nicolas sur la Place du Marché

• À 20h, feu d’artifice tiré depuis l’église.

• Marché de Noël en nocturne, animation musicale rock et RNB.

Restauration sous chapiteau assurée par les restaurateurs et commerçants

locaux en soirée.

Dimanche 5 décembre :

• À 10h : ouverture du Marché de Noël. Présence de la patinoire et manèges.

• Animations en déambulation sur le marché avec échasses, musique et visuels et

homme-orchestre par Gyraf.

• Animations musicales dynamiques et colorées en déambulation sur le marché

assurées par trois saxophonistes du groupe Les Tapageurs.

• Restauration sous chapiteau restaurateurs et commerçants locaux à midi.

+33 3 87 86 06 07

CCS

Dieuze

