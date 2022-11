Marché de Noël d’Hoenheim Hœnheim Hœnheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hœnheim

Marché de Noël d’Hoenheim Hœnheim, 26 novembre 2022, Hœnheim. Marché de Noël d’Hoenheim

16 rue des Vosges Hœnheim Bas-Rhin

2022-11-26 – 2022-11-27 Hœnheim

Bas-Rhin Hœnheim Loin de l’agitation urbaine, le marché de Noël qui prendra ses quartiers à la salle des fêtes permettra de faire tranquillement et au chaud ses achats de cadeaux. Au fil des nombreux stands, le public trouvera un beau choix d’objets, à tous les prix, pour faire des heureux à Noël : bijoux, cartes de vœux, sacs, miel, bougies…

Une petite restauration sera assurée (café, gâteaux et petits plats) et l’école municipale de musique apportera, le dimanche, les touches d’ambiance de saison. +33 3 88 19 23 60 Hœnheim

dernière mise à jour : 2022-11-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Hœnheim Autres Lieu Hœnheim Adresse 16 rue des Vosges Hœnheim Bas-Rhin Ville Hœnheim lieuville Hœnheim Departement Bas-Rhin

Hœnheim Hœnheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hoenheim/

Marché de Noël d’Hoenheim Hœnheim 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël d’Hoenheim Hœnheim Hœnheim 26 novembre 2022 16 rue des Vosges Hœnheim Bas-Rhin Bas-Rhin Hœnheim

Hœnheim Bas-Rhin