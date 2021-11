Eysines Grande place du Bourg Eysines, Gironde Marché de Noël d’Eysines – 3 & 4 déc Grande place du Bourg Eysines Catégories d’évènement: Eysines

**Vendredi 3 et samedi 4 décembre** 2021, la grande place du bourg d’Eysines accueille son **marché de Noël** : une soirée et une journée d’animations à partager en famille pour découvrir des **artisans locaux**, se régaler de produits savoureux et rencontrer le Père Noël. Noël aux couleurs locales Près de 45 artisans vous présentent leurs créations originales et locales. Vêtements, décoration en matières naturelles, bijoux, savons, jouets : voilà de quoi trouver quelques belles attentions à glisser sous le sapin ou à s’offrir à soi-même. ### Des animations pour toute la famille La grande place du bourg accueille également des animations pour tous les âges : * un **concert** gratuit vendredi soir * la chorale des élèves du pôle éducatif samedi * un **manège** pour enfants ### Vos papilles à la fête Pour les petites fringales, des commerçants vous proposent miel, confiseries, vin chaud, huîtres, chocolats, bretzels… De quoi vous donner un avant-goût des fêtes de fin d’année. ### Séance photo avec le Père Noël Un emplacement spécial sera également réservé à l’invité-star du jour : le Père Noël, accompagné de son photographe officiel. Passez donc le saluer et lui souhaiter une bonne tournée ! ### Distribution de plants d’arbres En clôture de la [Semaine de l’arbre](https://www.eysines.fr/evenements/semaine-de-larbre/), des plants d’arbustes (merisier, cerisier, poirier) seront proposés gratuitement : passez récupérer le vôtre pendant le Marché de Noël. Village d’artisanat local, manège, concert, restauration et cabane du Père Noël Grande place du Bourg grande place du bourg, 33230 Eysines Eysines Gironde

