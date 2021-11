Descartes Descartes Descartes, Indre-et-Loire Marché de Noël Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Marché de Noël Descartes, 8 décembre 2021, Descartes. Marché de Noël Descartes

2021-12-08 14:00:00 – 2021-12-08 21:00:00

Descartes Indre-et-Loire Descartes Baptême de poneys, présence du Père Noël, aubades de l’École municipale de musique, présence de FLOH, artiste caricaturiste et animations diverses. A la salle des fêtes. Baptême de poneys, présence du Père Noël, aubades de l’École municipale de musique, présence de FLOH, artiste caricaturiste et animations diverses. +33 2 47 91 42 00 Baptême de poneys, présence du Père Noël, aubades de l’École municipale de musique, présence de FLOH, artiste caricaturiste et animations diverses. A la salle des fêtes. OT Loches TCL

Descartes

dernière mise à jour : 2021-11-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

