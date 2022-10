Marché de Noël des soupes Fouday Fouday Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Fouday

Marché de Noël des soupes Fouday, 10 décembre 2022, Fouday. Marché de Noël des soupes

750 route de Strasbourg Fouday Bas-Rhin Office de tourisme de la vallée de la Bruche

2022-12-10 14:00:00 – 2022-12-11 20:00:00 Fouday

Bas-Rhin Fouday EUR Venez vous réchauffer le cœur, et laissez vous émerveiller par les couleurs, les senteurs d’épices, les lumières, la fanfare de Fouday, les chorales de Noël, la crèche vivante… Dégustation de soupes, marrons chauds, vin chaud et autres gourmandises… Découvrez dans les petits chalets des éléments de décoration artisanaux variés sur le thème de Noël pour illuminer vos tables ou votre intérieur. Venez vous réchauffer le cœur, et laissez vous émerveiller par les couleurs, les senteurs d’épices, les lumières, la fanfare de Fouday et les chorales de Noël +33 3 88 97 30 09 Fouday

dernière mise à jour : 2022-10-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Fouday Autres Lieu Fouday Adresse 750 route de Strasbourg Fouday Bas-Rhin Office de tourisme de la vallée de la Bruche Ville Fouday lieuville Fouday Departement Bas-Rhin

Fouday Fouday Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouday/

Marché de Noël des soupes Fouday 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël des soupes Fouday Fouday 10 décembre 2022 750 route de Strasbourg Fouday Bas-Rhin Office de tourisme de la vallée de la Bruche Bas-Rhin Fouday

Fouday Bas-Rhin