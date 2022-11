Marché de Noël des Sacrés Fermiers Cernay-lès-Reims Cernay-lès-Reims Catégories d’évènement: Cernay-lès-Reims

Marne Cernay-lès-Reims SAVE THE DATE 10 DECEMBRE 2022 Grande Première chez les Sacrés Fermiers : un MARCHÉ DE NOËL!!

Ils vous proposent un marché de Noël des Artisans locaux devant leur magasin ! Venez rencontrer:

– Des couturières

– Des artisans créateurs de bijoux

– Des savonnières

– Des créateurs de lampes

– Des boissons chaudes seront offertes devant notre magasin. administration@sacres-fermiers.fr +33 3 52 62 03 77 http://www.sacres-fermiers.fr/ Sacrés Fermiers – magasin de producteurs 7 Rue des Didris Cernay-lès-Reims

