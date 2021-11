Marché de Noël des Repaires Nans-sous-Sainte-Anne, 18 décembre 2021, Nans-sous-Sainte-Anne.

Marché de Noël des Repaires Les Repaires 7, Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne

2021-12-18 10:30:00 – 2021-12-19 18:00:00 Les Repaires 7, Grande Rue

Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Nans-sous-Sainte-Anne

EUR 0 Nous vous proposons un petit week-end festif !

Au programme : des exposants locaux, de la restauration et du vin chaud !

mais aussi un concert le samedi pour l’apéro avec Kris & The Kings et du Théâtre d’objet avec La Cie La pluie qui tombe et son spectacle “La Fabrique” le dimanche.

contact@les-repaires.fr +33 3 81 86 50 79 https://www.les-repaires.fr/?fbclid=IwAR3OQBKJ-NSBWYtRp-QcJWOFtKwMItmdoLrTWyjM5jsCEAMg6TaxDJydmDs

Les Repaires 7, Grande Rue Nans-sous-Sainte-Anne

